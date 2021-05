L’assessore regionale all’Agricoltura, il mazarese Toni Scilla, è stato ricoverato al Covid hospital di Marsala, ma le sue condizioni di salute non destano particolare preoccupazione, così come quelle della moglie, anche lei risultata positiva e in degenza nello stesso reparto.

Il Coronavirus – scrive Andrea D’Orazio sul Giornale di Sicilia oggi in edicola – è entrato pure nella segreteria del presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché, contagiando due membri dello staff, entrambi asintomatici.