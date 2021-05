Trapani: “Nessun profitto sulla pandemia”, il 29 maggio banchetto Cgil Cisl Uil a Villa Regina Margherita

Si terrà anche a Trapani come nel resto del Paese nel giorno dalla mobilitazione europea, la raccolta firme della petizione , “Nessun profitto sulla pandemia ” che Cgil Cisl Uil nazionali insieme a oltre cento associazioni hanno promosso a sostegno dell’iniziativa dei cittadini europei (ICE) per ribadire che “… tutti hanno diritto alla protezione da Covid e chiedere alla Commissione europea di far di tutto affinché si possano sospendere i brevetti in modo da rendere i vaccini e le cure anti- pandemiche un bene pubblico globale accessibile gratuitamente a tutte e tutti”.

Domani sabato 29 maggio dalle 16,30 alle 18,30 davanti l’ingresso di Villa Regina Margherita a Trapani le tre confederazioni raccoglieranno le firme. “L’unica strada che ci consentirà di tornare ad una vita normale, di tutelare la salute dei cittadini, di rilanciare il nostro territorio è quella dei vaccini – spiegano i tre segretari generali di Cgil Cisl Uil Trapani Filippo Cutrona, Leonardo La Piana, Eugenio Tumbarello -. Per questo siamo dell’idea che la Commissione europea deve porsi come priorità quella di far giungere i vaccini a tutta la popolazione mondiale, e per farlo è fondamentale che siano sospesi i brevetti in modo che tutti i Paesi possano riprodurli. Davanti a una pandemia che ci ha tolto tanto, tantissimi affetti, posti di lavoro, ha pregiudicato le speranze future per i nostri giovani, non si può che pensare solo al bene collettivo, e dunque alla campagna vaccinale che è appunto, un bene di tutti. Invitiamo dunque cittadine e cittadini trapanesi a firmare la petizione”.

La petizione può anche essere firmata online alla pagina ICE (raggiungibile da questo link: https://noprofitonpandemic.eu/it/ , cliccando su “FIRMA L’INIZIATIVA”).