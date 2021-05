Trapani: palloncini bianchi volano per Denise Pipitone e tutti i bambini scomparsi

Ieri sera, difronte ad una Torre di Ligny illuminata da una luce verde speranza, dei palloncini bianchi sono stati liberati in aria, volando nel cielo azzurro della nostra città. Il vice sindaco di Trapani Abbruscato ha rivolto un pensiero alla piccola Denise Pipitone ed a tutti i bambini scomparsi: «Diciassette anni fa avveniva la tragedia della scomparsa di Denise Pipitone, per la quale ancora oggi si cerca la verità. Grazie al popolo trapanese ed alla Consulta delle Associazioni per la risposta immediata di questa sera nella quale Trapani ricorda tutti i bambini scomparsi».

La Presidente della Consulta Comunale delle associazioni Rosaria Nolfo ha voluto rimarcare il ruolo dell’organo da lei guidato: «La Consulta ha un obiettivo ben preciso, ossia costruire una rete di condivisione, dialogo e collaborazione utile alla creazione di una comunità educante. Essere qui stasera era doveroso».