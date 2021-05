Coronavirus, in Italia e Sicilia la discesa è costante

Si conferma la tendenza al ribasso dei casi di Covid in Italia e, contestualmente, della netta diminuzione degli attuali positivi, che hanno raggiunto quota 260.029, per effetto dei 3.937 nuovi contagi e dei quasi 12 mila guariti. I decessi, certificati dal Ministero della Salute, sono 125.622 dall’inizio dell’emergenza epidemiologica (121 in più nelle ultime 24 ore).

Lombardia (666) e Campania (483) si confermano le regioni con il numero più alto di casi giornalieri, davanti alla Sicilia (375).

Nell’isola gli attuali positivi scendono a 11.715: i nuovi casi sono stati 375, 1.244 le guarigioni e 20 i decessi. Scendono anche i ricoveri (639), 86 dei quali sono in terapia intensiva, mentre 553 sono presso i reparti Covid. Restano in isolamento domiciliare, in attesa di negativizzazione, 11.076 soggetti.

Scorrendo le 9 province siciliane, il dato più elevato si conferma quello del catanese (162). A seguire Palermo (70), Messina (33), Siracusa (24), Agrigento (23), Ragusa (21), Trapani (18), Enna (16), Caltanissetta (8).