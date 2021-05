Trapani: Torre di Ligny “verde” per la Giornata dei Bambini Scomparsi e per Denise

Oggi, in occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, Torre di Ligny, a Trapani, sarà illuminata di verde quale colore rappresentante la speranza. L’Amministrazione comunale trapanese aderisce all’iniziativa di solidarietà e vicinanza nei confronti della famiglia di Denise Pipitone, la cui scomparsa avvenuta nel settembre 2004 è ancora oggi avvolta dal mistero.

Torre di Ligny

Alle ore 20.30, difronte la stessa Torre di Ligny, è previsto un momento di raccoglimento insieme alle associazioni componenti la locale Consulta da poco istituita dal Comune di Trapani. Dei palloncini saranno lasciati liberi di volare in cielo alla presenza dell’amministrazione Comunale. L’iniziativa, fortemente voluta dal vice sindaco Abbruscato, prevede anche di lasciare accese le luci di Palazzo d’Alì come a voler rimarcare la necessità di non abbassare il livello di attenzione sulla vicenda Pipitone nella speranza di un lieto fine.