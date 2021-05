Sicurezza pescatori mazaresi: massima priorità per la Farnesina, lo ha detto Di Maio in Senato

Durante l’informativa in Senato di ieri sera, il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha fornito importanti chiarimenti sulla situazione nelle acque libiche di particolare interesse per i pescatori di Mazara del Vallo. “Il Ministro Di Maio ha confermato che la questione della sicurezza delle acque libiche rappresenta la priorità per la Farnesina che pone in primo piano l’incolumità e i diritti dei pescatori che lavorano prevalentemente in quel tratto di mare”. Lo afferma, il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.

“La Comunità internazionale, le Nazioni Unite e quindi anche il nostro Paese, stanno seguendo con massima attenzione il percorso di transizione istituzionale che dovrebbe condurre alle elezioni entro fine anno e alla conseguente stabilizzazione politica del Paese. Nel frattempo, però, siamo riusciti a rafforzare la presenza delle istituzioni italiane in tutte le Regioni del Paese, tramite diverse iniziative, tra tutte la riattivazione del nostro Consolato a Bengasi.

Il grave episodio dello scorso 6 maggio, conferma però che la zona delle acque territoriali libiche cui operano i nostri pescherecci resta ancora molto pericolosa. Proprio per questo, condivido il percorso avviato dal Ministro Di Maio che prevede l’avvio di un negoziato per favorire accordi commerciali e consentire ai nostri pescatori di lavorare in sicurezza in quelle acque. Nel frattempo però occorre introdurre misure economiche necessarie e urgenti volte a sostenere tutte quelle categorie di pescatori ed armatori che subiscono direttamente le conseguenze di questa situazione” , ha concluso il senatore Santangelo.