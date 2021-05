Serie TV Vikings: confermato lo spin-off Valhalla

La serie TV Vikings è terminata da poco, dopo 7 anni di attività, e già si inizia a parlare dello spin-off che verrà distribuito non prima del 2022. I produttori della serie hanno confermato che la narrazione sarà incentrata nello stesso stile di Vikings che ha conquistato milioni di appassionati, tuttavia, si collocherà 100 anni dopo e avrà alcuni nuovi personaggi, motivo per cui non può essere considerato realmente un sequel.

Il progetto sembra essere particolarmente intricato, soprattutto perché gli spettatori hanno delle aspettative molto alte considerando i risultati ottenuti dalla serie originale. Successo che per altro si può vedere anche in tutto ciò che circonda la serie stessa tra cui videogiochi e altri prodotti di merchandise, motivo per cui molti spettatori sono soliti divertirsi alla slot vikings o acquistare cofanetti dedicati alla serie.

Quali notizie abbiamo su Vikings Valhalla?

Non sono stati comunicati ancora tanti dettagli riguardanti la serie Vikings Valhalla. Ciò che è certo è che la narrazione seguirà lo stile tipico di Vikings con scontri della cultura vichinga e controverse trame politiche. All’interno della serie sarà presente il personaggio Canuto e la compagnia Emma. Inoltre, sarà presente anche Leif Eriksson, figlio di Erik il Rosso, che potrebbe comportare una narrazione focalizzata sul continente americano, più che sugli scontri nella zona del Mediterraneo dove troviamo Malta.

È già stata annunciata la presenza di Kattegat, un luogo fondamentale per la narrazione, tuttavia, sarà completamente trasformato, come già in parte era stato fatto vedere durante la serie Vikings originale. Un altro fattore importante che quasi certamente verrà utilizzato come elemento chiave per la nascita di scontri è il diffondersi della religione cristiana dei vichinghi.

In generale, durante Vikings Valhalla la religione cristiana dovrebbe essere più diffusa rispetto a quella pagana, motivo per cui dovrebbe essere in messa in scena una sorta di guerra civile tra pagani e cristiani. Si tratta di supposizioni dato che i produttori non si sono ancora sbilanciati troppo sulla serie, tuttavia, già l’approvazione del progetto fa ben sperare gli appassionati.

Produzione di Vikings Valhalla

Lo spin-off è prodotto da Michael Hirst che ha già dichiarato di essere entusiasta di poter lavorare al sequel della serie. Ad aiutare Michael Hirst ci sarà Jeb Stuart, nel ruolo di scrittore, a cui Hirst si affida completamente per creare nuove trame narrative e offrire una visione ancora più intrigante della storia dei vichinghi.

La serie sarà distribuita a livello internazionale da Netflix, tuttavia, non è ancora chiaro chi otterrà l’esclusiva per il mercato italiano. Considerando che l’ultima stagione di Vikings è stata trasmessa in esclusiva da TimVision, il servizio potrebbe cercare di rubare questo contenuto alla concorrenza, perlomeno nel mercato italiano.

Per quanto riguarda il set, ancora una volta è stata scelta l’Irlanda, nazione più indicata per la narrazione, tuttavia, non è ancora disponibile una data in cui verranno iniziate le riprese. Tutto ciò che gli appassionati possono fare è guardare di nuovo le sei stagioni di Vikings nell’attesa di avere più informazioni riguardo a Vikings Valhalla.