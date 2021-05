Erice: Amministrazione in visita alle comunità anziani per la Festa della mamma

Domenica scorsa, in occasione della Festa della mamma, la sindaca di Erice Daniela Toscano e l’assessora ai servizi sociali Carmela Daidone hanno fatto visita alle comunità alloggio per anziani del territorio ericino, alla presenza di Giuseppe Messina, presidente di Donare Rende Felici, associazione che la scorsa settimana ha distribuito dolci tipici della tradizione siciliana agli anziani ospiti delle case di riposo dell’intero territorio ericino.

«Abbiamo voluto portare gli auguri dell’amministrazione alle nostre anziane, naturalmente nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid – commentano sindaca e assessora -. È stato anche un modo per manifestare il conforto e la nostra vicinanza, in questo difficile momento pandemico, sia agli ospiti che ai titolari delle comunità alloggio. Non dobbiamo assolutamente dimenticarci dei nostri anziani che meritano di essere adeguatamente assistiti e di vivere in condizioni di serenità».