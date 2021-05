Marsala, polemica tra il sindaco Grillo e il consigliere Coppola sulla gestione pubblico/privato dei beni comuni

Nel corso di una lunga seduta il Consiglio comunale di Marsala convocato per giovedì 6 maggio, presieduto da Enzo Sturiano, ha approvato tre atti deliberativi dando spazio anche alle ormai consuete comunicazioni.

Presente in aula oltre a numerosi componenti della sua giunta, anche il sindaco Massimo Grillo. L’Assise di Sala delle lapidi, nello specifico, ha proceduto all’approvazione del Regolamento sulla collaborazione fra Cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani. La delibera, illustrata dal Sindaco Massimo Grillo che ha presentato tre emendamenti all’atto e sulla quale sono anche intervenuti i consiglieri Pietro Cavasino (Presidente della commissione affari generali), Pino Ferrantelli (Commissione finanze), Flavio Coppola, Rino Passalacqua e Nicola Fici, è stata esitata all’unanimità dai 16 consiglieri presenti in aula che precedentemente hanno votato anche alcuni emendamenti.

Bocciato invece un emendamento presentato dal consigliere Flavio Coppola che mirava ad inserire nella delibera l’esclusione dell’utilizzo da parte dei privati di zone e luoghi di interesse storico. Il sindaco tra le altre motivazioni aveva aggiunto che ci sono luoghi che hanno bisogno di manutenzione e il comune non ha denaro sufficiente per provvedervi. Per questo, ha detto Grillo, affidarli ad iniziative private è utile anche dal punto di vista del loro mantenimento.

“ Togliamoci i nostri rimborsi e puliamo le zone più importanti della città con il nostro denaro – ha detto Flavio Coppola”.

Sempre con giudizio unanime erano stati approvati precedentemente e a seguito di relativi prelievi un atto d’indirizzo per la richiesta di un servizio Drive-in per assicurare ai cittadini con disagi economici i tamponi Covid-19 (primo firmatario Pino Ferrantelli) e una mozione per la rigenerazione della Fontana del vino come “Monumento in memoria dei grandi marsalesi che hanno reso il Vino di Marsala prodotto di eccellenza nel mondo” (primo firmatario Flavio Coppola).

Preliminarmente il Consiglio comunale aveva dato spazio alle comunicazioni. Diversi gli argomenti trattati fra cui la situazione sanitaria con particolare riferimento alle prestazioni specialistiche dopo la trasformazione del “Paolo Borsellino” come Covid Hospital (Flavio Coppola), la grave crisi del comparto commerciale (Andrea Marino), la delicata situazione in cui versa il personale dell’Ipab “Giovanni XXIII” (Eleonora Milazzo), i 500 mila euro per migliorare la funzionalità delle scuole marsalesi (Rino Passalacqua), al centro di una polemica tra l’ex sindaco Alberto Di Girolamo e l’assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Coppola come raccontato dalle nostre testate, la sistemazione di massima del fondo Alagna (Pino Ferrantelli), la funzionalità dello Stadio Municipale (Lele Pugliese).

Argomenti questi sui quali sono intervenuti per le rispettive competenze gli assessori Arturo Galfano (Lavori pubblici), Oreste Alagna (Attività produttive) e Michele Gandolfo (Sport).

Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi mercoledì prossimo 12 maggio, sempre con inizio alle ore 16,30.