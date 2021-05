App mobile sempre più diffuse: il traffico ormai è tutto lì

Se vi svuotate un po’ le tasche e mettete tutto il loro contenuto sul tavolo, che cosa potreste rinvenire? Sicuramente, assieme alle chiavi di casa, qualche moneta, il fazzoletto ed anche l’immancabile mascherina, quello che troverete sarà di certo il vostro fido smartphone.

Quello che una volta veniva chiamato semplicemente cellulare, o anche telefonino come preferite voi, è oggi un vero e proprio strumento immancabile che risulta essere sempre più presente nelle vite di molti italiani sia a livello professionale che per il tempo libero.

Se infatti andiamo a sbloccare la schermata principale del nostro smartphone, quello che troveremo sarà un autentico “paradiso di colori” con applicazioni e sfondi. E sono proprio queste applicazioni, anzi qui è meglio chiamarle app, a rendere il nostro smartphone unico nel suo genere.

Certo, ci sono quelle più “classiche” come WhatsApp, Telegram, i pulsanti per i principali Social Network, la casella di posta elettronica eccetera, che a volte sono date di default all’acquisto del prodotto, ma sono i vari store digitali di app a fare la differenza.

Sia che abbiate un dispositivo Android oppure iOS, infatti, ci sarà sempre un’icona che, con un solo tap, vi darà l’accesso allo store di altre app gratuite oppure a pagamento. Un esempio che è stato letteralmente sulla bocca di tutti pochi anni fa, anche se è visibile ancora oggi, è certamente quello dell’applicazione di Pokémon Go.

Un modo alternativo e molto divertente per immedesimarsi nelle avventure di un allenatore di questi simpatici mostriciattoli andando ad interagire con altri giocatori e scoprendo anche nuovi angoli della propria città.

A parte questo, facendo i giusti collegamenti, si può poi trasferire su smartphone il proprio account di Spotify per ascoltare tutta la musica del mondo, ordinare la spesa su Everli, scannerizzare i propri documenti con Simple Scanner, pagare direttamente con il telefono, rendere unici i propri scatti e video con Open Camera, ordinare qualcosa di sfizioso su Just Eat, usare lo SPID, cercare una via su Google Maps e tanto altro ancora che rende la vita un po’ più facile e meno complicata.

Soprattutto perché non servirà stare per forza di cose davanti ad uno schermo del computer, ma bensì ovunque si preferisca (meglio sempre se agganciati al Wi – Fi per risparmiare sul traffico dei dati) e con l’ausilio dei soli pollici opponibili.

Magari state aspettando l’autobus, siete in treno, fermi al semaforo o vi state godendo una meritata pausa caffè al lavoro e dovete fare qualcosa di importante oppure svagarvi ed ecco qui la soluzione. Praticamente più a portata di mano di così proprio non era possibile! Un paio di tap sullo schermo ed è fatta, bello vero?

A tal proposito, se volete arricchire un po’ il vostro parco di applicazioni su smartphone, potreste considerare l’idea di collegarvi a Slot Gallina Online per giocare a delle slot machine virtuali in tutta sicurezza. Del resto va detto che, a causa della pandemia da Covid – 19, molti Casinò e sale giochi sono ancora chiuse quindi perché non farci un pensiero?