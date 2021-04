Cento Passi-Marsala Città Europea: “Appezzamento per il voto in consiglio sulla situazione dell’ospedale”

Con una nota stampa il gruppo consiliare di Marsala Cento Passi- Marsala città europea commenta il voto in Aula relativo alla situazione dell’ospedale “Paolo Borsellino”.

“Nella seduta consiliare di ieri 29 aprile, è stato votato all’unanimità un documento rivolto al Presidente Musumeci avente ad oggetto la critica situazione sanitaria del nostro territorio e, in particolare, l’inaccettabile condizione in cui versa il nostro Ospedale, ormai da mesi trasformato in Covid Hospital.

Esprimiamo apprezzamento per questo gesto di grande responsabilità di tutti i gruppi consiliari presenti in aula che, superando i meri schieramenti politici, hanno mostrato unione nella condivisione di una urgente richiesta di intervento da parte del Presedente della Regione a tutela del diritto alla salute dei nostri cittadini.

Allo stesso tempo, l’unione dei diversi gruppi politici con riguardo alla critica situazione del Paolo Borsellino lascia emergere a chiare lettere il fallimento, o quantomeno l’inaffidabilità, del governo regionale, che in tutti questi mesi non è stato in grado di fornire risposte nè tantomeno soluzioni ai cittadini marsalesi.

Auspichiamo pertanto che il Sindaco affianchi il Consiglio Comunale a tutela della salute dei marsalesi, senza continuare ad avallare le scelte scellerate del Governo regionale”!

NICOLA FICI

RINO PASSALACQUA

MARIO RODRIQUEZ