Marsala: l’arte di Palazzo Grignani diventa digitale grazie a artsteps

Sul sito artsteps.com si può trovare tutta la collezione digitale esposta al Palazzo Grignani in Piazza Carmine, anch’esso gestito dell’Ente Mostra di Pittura Città di Marsala: https://www.artsteps.com/view/60715abfc24ab430334b98f3

Un meraviglioso viaggio, seppur interattivo, nelle sale di uno dei palazzi storici del centro storico, che prende il via con il periodo tra le due grandi guerre con il “ritorno all’ordine” dopo la fase delle avanguardie storiche, un ritorno quindi a modelli più tradizionali e figurativi; si continua con l’esposizione delle tele in Sala 2 con autori nati negli anni ’30 che iniziano a prendere strade artistiche differenti, come Corrado Cagli o Mirko Basaldella oppure come Cassinari e Migneco.

Nella Sala 3 si possono ammirare le opere pittoriche degli anni ’50-’60, in cui il paesaggio è elemento principale della pittura italiana, dissolvendone però, gli aspetti più convenzionali come nell’arte di Achille Pace o Alberto Gianquinto. Si procede con uno spazio dedicato all’astrattismo, di cui uno dei maggiori “interpreti” pittorici è Luigi Veronesi, senza tralasciare l’importante Gruppo Forma con i siciliani Accardi, Consagra e Sanfilippo.

A seguire alcune opere legate al periodo dagli anni ’60 in cui si affermò la ricerca degli elementi, indagando su geometrie, spazio e colore, dalla pittura cinetica a quella analitica. In Sala 6 si può ammirare l’installazione “Sbarco a Marsala” commissionata a Emiliò Isgrò dall’Ente Mostra del Carmine in occasione della personale nei 150 della spedizione di Garibaldi: tele sui generis in cui note e lettere sono composte da formiche.