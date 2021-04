Weekend di vela a Trapani con tre competizioni

Torna la grande vela a Trapani che nel weekend sarà protagonista con tre competizioni di vela d’altura. Inizia, infatti, la stagione sportiva della Lega Navale Italiana di Trapani. Questo fine settimana si terrà nelle acque antistanti la città di Trapani e le isole Egadi il “Campionato Nazionale d’Area Ionio e basso Tirreno”, valevole per la qualificazione del campionato assoluto 2021, il terzo trofeo “Giangiacomo Ciaccio Montalto” e il primo trofeo “Battaglia delle Egadi Sebastiano Tusa”.

Si tratta di competizioni Fiv di vela d’altura, organizzate dalla sede trapanese della Lega Navale Italiana, con i patrocini dell’Associazione Italiana Magistrati, del Comune di Trapani, del Comune di Favignana e dell’Unione Vela Altura Italiana.

Alla manifestazione parteciperanno circa 30 imbarcazioni per un totale di 300 regatanti. Sette sono le prove previste di cui due costiere. Un percorso unico di storia accompagnerà i velisti nel segno del vento. Da Trapani, infatti, le imbarcazioni si sposteranno a Capo Grosso di Levanzo, teatro della battaglia navale delle Isole Egadi conclusiva della prima guerra punica, per poi passare ai faraglioni di Cala Minnola dove, nella prima metà del primo secolo a.C si consumò una tragedia del mare con l’affondamento di una nave oneraria romana carica di anfore vinarie, ancora presenti nei fondali.

DICHIARAZIONI

Nicola Di Vita (presidente Lega Navale Italiana sezione di Trapani): «Siamo felici di riportare a Trapani la grande vela, dopo aver ospitato lo scorso inverno i migliori velisti al mondo che si sono preparati al meglio per le Olimpiadi di Tokyo. Trapani ha tante opportunità nel campo della vela e come sezione della Lega Navale Italiana siamo soddisfatti di poter ritornare ad organizzare le competizioni sportive. Questo weekend si terrà il primo di tanti appuntamenti che abbiamo in programma che avranno il mare ed il vento di Trapani protagonisti».

IL PROGRAMMA:

Giovedì 29 Aprile: ore 09.30 Perfezionamento iscrizioni e controlli di Stazza;

Venerdì 30 Aprile: ore 09,30 Breafing Armatori; ore 11,00 Regata/e sulle boe o costiere;

Sabato 1 Maggio: ore 10,00 Regata/e sulle boe o costiere;

Domenica 2 Maggio: ore 10,00 Regata/e sulle boe o costiere. Premiazione a conclusione delle gare.