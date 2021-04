Serena Catania della Marsala Gym Lab campionessa Gold con un pass per la semifinale 

Domenica scorsa si è tenuta presso la sede della Ionica Gym di Catania, l’ultima delle tre prove di ginnastica artistica previste dal calendario federale, che ha assegnato il titolo di Campionessa Regionale Gold Allieve e definito le ammissioni certe alla semifinale nazionale del 22 maggio a Fermo.

L’Asd Marsala Gym Lab con Serena Catania impegnata nella categoria A3 conquista il titolo di Campionessa Regionale Gold 2021 con un totale di 175.667. Per il terzo anno consecutivo la Marsala Gym Lab ottiene il pass per la semifinale nazionale: Serena Catania, classe 2010, cercherà di rientrare fra le migliori 40 ginnaste per gareggiare in finale il 23 maggio. Afferma la tecnica Gilda Tortorici: “Siamo più che felici del risultato ottenuto, speravamo di fare qualcosa in più come punteggio ma qualche errore di troppo ci ha lasciati a quota 87. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, Serena è una ginnasta dalle grandi potenzialità, ma oltre a questo, è volenterosa e ha sempre voglia di migliorarsi. In gara è una vera forza della natura, guardarla in azione mette carica. Abbiamo un mese alla semifinale e come sempre lavoriamo duro e a testa bassa con a mente l’obiettivo di migliorarsi”.

Inoltre la ginnasta Irene Catania, in prestito alla Ionica Gym ha ben figurato nel Campionato di Serie A2, contribuendo alla promozione della squadra in A1. Prossimo appuntamento domenica 9 maggio a Messina, dove inizierà il Campionato Individuale Silver.