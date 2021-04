Rifiuti a fuoco nella periferia di Marsala, danneggiata anche un’abitazione

Due incendi di rifiuti si sono verificati nel giro di due giorni nella periferia di Marsala. In particolare, il duplice episodio è avvenuto in via Stromboli, una traversa di via Trapani. Ignoti hanno dato alle fiamme il cumulo di sacchetti illecitamente depositati ai piedi del muro di cinta di un’abitazione privata. Come si evidenzia dalla foto, tra i rifiuti ci sono anche alcuni cerchioni per autovetture in dismissione. I due incendi hanno provocato disagi anche alla citata abitazione, in quanto le fiamme hanno danneggiato un tubo per l’irrigazione e un cavo elettrico. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Calatafimi che con i mezzi in propria dotazione hanno estinto il rogo.