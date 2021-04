Campionato Allieve Gold, Quyet Cerami della Diavoli Rossi Marsala campionessa regionale

Si è svolta domenica scorsa a Catania la terza prova del Campionato Regionale Allieve Gold di ginnastica artistica femminile, alla quale hanno preso parte le migliori ginnaste siciliane di età compresa tra gli 8 e i 12 anni.

A scendere in campo due atlete della Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala, Martina Amodeo per la categoria A2 che ha gareggiato al mattino classificandosi 5^ in classifica generale e Quyet Cerami per la categoria A1 nel pomeriggio, la quale vince il titolo di campionessa regionale al meglio delle 3 prove e si prepara per le finali nazionali che si svolgeranno dal 6 all’ 8 Maggio presso il Palamassucchi di Mortara (Pavia). Soddisfatti gli allenatori federali Monica Colicchia e Gianluca Gimondo per i risultati ottenuti delle loro atlete.