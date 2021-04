Erice: si costituisce il Coordinamento comunale del Movimento VIA

Si costituisce ad Erice il Coordinamento Comunale del Movimento VÌA.

Professionisti, imprenditori, commercianti, giovani e alcuni tra loro già amministratori Ericini, che insieme ai due consiglieri comunali Simona Mannina e Alessandro Manuguerra, guideranno il Movimento in questo delicato momento.

Faranno parte del coordinamento: il commercialista Enzo Testagrossa (nominato anche Commissario Comunale per Erice del Movimento Regionale Nuove Autonomie), il giovane economista Giuseppe Mauro, l’ex Assessore e consigliere comunale Nicola Milana, l’avvocato Giuseppe Tutone, Stefania Manzo laureata in economia e da sempre impegnata nel settore turistico, l’agronomo e imprenditore Giovanni Oro, Domenico Di Chiara Agente di Commercio, il Sindacalista Ignazio Montalbano, Ivana Rapetti Assistente Sociale, l’imprenditore e fotografo Leonardo Marrone, Mariangela Ruggirello studentessa universitaria, il giovane Davide Orlando, Silvana Zaconia formatore professionale e Giovanna Di Gaetano storicamente impegnata nella tutela dei minori.

Il Coordinamento potrà essere integrato ed ampliato a tutti coloro che in modo serio e responsabile vorranno collaborare con idee e proposte allo sviluppo di tutte le attività in corso.