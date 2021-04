Favignana: la coperta elettrica va a fuoco, muore una 91enne

Un’anziana donna di 91 anni, residente a Trapani ma che viveva a Favignana, è deceduta in un incendio divampato nella sua abitazione, dopo che la coperta elettrica è andata a fuoco. La donna viveva da sola in un appartamento di via Garibaldi ed è morta carbonizzata nel suo letto.

Da un primo accertamento pare che la signora avesse acceso la coperta elettrica – che sicuramente ha avuto un guasto – ma poi, addormentandosi, l’ha lasciata accesa. Fiamme e fumo hanno invaso la stanza e per la donna non c’è stato scampo. L’allarme ai Vigili del Fuoco è stato dato dai vicini di casa.