Premio Scuola Digitale, tutto pronto per la finale provinciale

Premio Scuola Digitale 2021, tutto pronto per la finale provinciale. Giovedì 29 aprile, a partire dalle 9 in un evento in diretta streaming, le scuole della provincia di Trapani si sfideranno nella competizione che mette al centro le competenze digitali e l’innovazione didattica.

Il Premio Scuola Digitale è un progetto del Ministero dell’Istruzione e organizzato in provincia di Trapani dal Liceo “Pascasino” di Marsala, scuola polo del progetto.

Sei scuole del Primo Ciclo e sei del Secondo Ciclo arrivate alla finale provinciale esporranno i progetti che saranno valutati dalla giuria.

Le scuole ammesse alla finale della fase provinciale di Trapani per il Primo Ciclo sono: L’I.C. “Rallo” di Favignana, l’I.C. “Borsellino Ajello” di Mazara del Vallo, la Scuola Media “Mazzini” di Marsala, l’I.C. “Pirandello S.Giovanni Bosco” di Campobello di Mazara, il. C.D. “Marconi” di Trapani e l’I.C. “Alighieri” di Valderice”.

Le scuole del Secondo Ciclo ad accedere alla finale sono: l’I.T.C. “Garibaldi” di Marsala, l’I.S. “Sciascia Bufalino” di Erice, l’I.T.E.T. “Caruso” di Alcamo, l’I.S. “D’Altavilla” di Mazara del Vallo, l’I.S. “Salvo” di Trapani, l’I.P.S.E.O.A. “Florio” di Erice.

Sono stati 35 i progetti arrivati da altrettanti istituti scolastici, sia di Primo che di Secondo Ciclo, nella fase di preselezione alla finale del PSD. Un successo in termini di partecipazione, che piazza la provincia di Trapani tra le prime in Sicilia per questa edizione del PSD.

La finale provinciale, a causa delle restrizioni anti – Covid, si terrà in modalità a distanza. Nonostante ciò il Liceo “Pascasino” ha organizzato un vero e proprio evento che oltre agli interventi istituzionali e i “pitch” delle scuole partecipanti prevede anche delle performance artistiche e l’intervento di ospiti d’eccezione. L’evento si potrà seguire in streaming sulle pagine Facebook (https://www.facebook.com/liceopascasinomarsala) e Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCu9RnhgbKFa6g8_guIlLJBQ) del Liceo Pascasino a partire dalle 9.