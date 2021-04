Erice. Canone patrimoniale e mercatale 2021 rinviato, lo decide il Consiglio comunale

Nel corso della seduta di Consiglio comunale dello scorso 20 c.m. la I Commissione consiliare permanente “Affari generali e Bilancio” ha presentato – e approvato – un emendamento al Nuovo Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone unico patrimoniale e del Canone mercatale che deferisce dal 30 aprile al 30 settembre il pagamento del canone 2021.

Lo scopo è di dare possibilità alle attività commerciali in Erice di potere prendere una boccata d’ossigeno durante il periodo estivo senza il gravame di un tributo la cui sospensione non è prevista, dal 2021 in poi, né per volontà della Regione Sicilia né dallo Stato. L’emendamento è stato votato ad unanimità dei consiglieri comunali. Il nuovo Regolamento scaturisce da un dettato normativo (Legge 160 del 27 dicembre 2019) che unifica diversi canoni ricognitori o concessori (pubblicità, affissioni, occupazione spazi pubblici).

I componenti della I Commissione accolgono con soddisfazione l’esito della votazione e ringraziano tutti i consiglieri comunali di Erice per la sensibilità mostrata, ancora una volta, verso le “… evidenti difficoltà che questo periodo pandemico causa Covid-19 ha creato per il tessuto economico

ericino”, affermano i componenti della Commissione consiliare, Alessandro Barracco (presidente), Michele Cavarretta, Bruna Arceri, Antonio Giuseppe Agliastro e Antonino Simonte.