Marsala: avviata la pulizia spiagge, da maggio già fruibili

In corso il servizio di pulizia delle spiagge libere di Marsala. L’Impresa incaricata, al momento, è impegnata nel versante sud nella raccolta del materiale depositato sull’arenile durante le mareggiate. Dalla zona denominata “Fortino” e fino al confine con Petrosino, gli operatori differenziano i rifiuti per poi smaltirli attraverso i centri comunali di raccolta. Identico servizio sarà svolto per il versante nord (San Teodoro), al fine di giungere – entro questo mese – alla conclusione di questa prima fase della pulizia della spiagge.

“Dal prossimo mese – afferma l’assessore Michele Milazzo – l’Impresa impiegherà mezzi e personale nella pulizia settimanale dei litorali sabbiosi. Covid e meteo permettendo, si potrà fruire del nostro mare anche nelle prime calde giornate di Maggio. E ciò, come promesso, con largo anticipo rispetto all’inizio della stagione balneare”.

Il servizio di pulizia delle spiagge libere, che sarà quotidiano a partire dal mese di Giugno, prevede anche la collocazione di passerelle per disabili e il posizionamento di mini-isole ecologiche per consentire ai bagnanti di differenziare i rifiuti. L’appalto prevede anche la collocazione in spiaggia di apposita cartellonistica informativa italiano/inglese, contenenti anche informazioni sulle misure anticovid.