Illeciti ambientali a Partanna, numerosi i cittadini denunciati

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte del Comando della Polizia Municipale di Partanna, finalizzata alla tutela del decoro urbano e al contrasto dell’abbandono illecito di rifiuti e alle occupazioni di suolo pubblico.

A seguito di articolate indagini, coordinate dal comandante Giuseppe Mauro, gli agenti hanno denunciato all’autorità giudiziaria tre soggetti che in due diverse operazioni e a vario titolo, si sono resi responsabili di danneggiamento di beni pubblici, occupazione illegittima di terreni o edifici pubblici e lavori edilizi senza permesso a costruire. Per un soggetto, oltre ai reati contestati, è stata anche elevata una sanzione amministrativa per violazione dell’art. 192 e 255 del d.lgs. 152/06 per aver depositato rifiuti speciali su suolo pubblico, derivanti da opere edilizie effettuate senza titolo. Per quanto riguarda i controlli per la tutela del decoro urbano e dell’igiene ambientale, il comando ha intensificato i controlli in tutto il territorio, che qualche settimana si erano conclusi con la multa di dieci trasgressori. Gli esiti di questi giorni hanno permesso di accertare le violazioni di altri sei soggetti che illecitamente depositavano rifiuti urbani su suolo pubblico. Per tutti saranno elevate sanzioni amministrative per violazione dell’ordinanza sindacale n.18 del 24.03.2017 e in un caso della violazione al D.Lgs. 152/2006.

Questo secondo caso vede protagonista nottetempo, un soggetto che ha depositato quattro sacchi di rifiuti urbani nell’ex Baraccopoli S. Lucia, dove permane costante l’attività di monitoraggio da parte del comando di Polizia Municipale. Oltre ai numerosi interventi di bonifica straordinaria posti in essere dall’amministrazione, è stato effettuato un capillare controllo tramite spacchettamento dei rifiuti riscontrando uno scontrino di pagamento rilasciato da una farmacia locale, in cui era impresso un codice fiscale, che ha permesso, nel giro di poche ore, di identificare il responsabile del deposito illecito. In questo caso verrà applicata la sanzione amministrativa riferita alla violazione degli artt. 192 e 255 del d.lgs. 152/06 che varia da euro 300 a euro 3.000, oltre all’obbligo di rimozione dei rifiuti stessi.

“La nostra Amministrazione non abbassa la guardia sul fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti – dice il sindaco, Nicolò Catania – avendo puntato da sempre al decoro urbano e alla tutela della salute pubblica. L’educazione ambientale sostenuta e portata avanti non può che proseguire con la collaborazione dei cittadini, ai quali rivolgiamo sempre l’invito a prendersi cura della città contribuendo a mantenere l’ottima percentuale di raccolta differenziata che va a beneficio della collettività”.

“In queste ultime settimane il servizio di gestione dei rifiuti, in sinergia con l’Amministrazione Comunale e il nostro Comando – dice il comandante della polizia municipale, Giuseppe Mauro – ha prodotto diversi e articolati interventi di bonifica e pulizia dei luoghi oggetto di depositi. Devo ringraziare tutto il personale preposto per l’ottimo lavoro svolto che ha permesso di bonificare diverse aree in precedenza oggetto di illeciti depositi tra le quali via Airone, l’ex Baraccopoli S. Lucia, contrada Itria, contrada Giglio ed altre zone del territorio”.

Proprio in queste aree, quasi settimanalmente, vengono elevati verbali per violazioni relative al mancato conferimento di rifiuti urbani.