Santangelo (M5S): “Dal Senato via libera a cittadinanza italiana per Patrick Zaki”

“Oggi abbiamo approvato in Aula un ordine del giorno che impegna il Governo ad adoperarsi al fine di ottenere la liberazione di Patrick Zaki, partendo proprio dalla immediata concessione della cittadinanza italiana”. Lo afferma il senatore Vincenzo Santangelo in una nota.

“La storia di Patrick ha dell’incredibile. Brillante studente dell’università di Bologna dove nel 2019 stava frequentando un master in studi di genere, da oltre un anno è detenuto nelle carceri egiziane senza alcuna motivazione e senza alcun processo. Le accuse, destituite di qualsiasi fondamento, sarebbero basate addirittura su alcuni post su Facebook. L’approvazione dell’ordine del giorno odierno rappresenta un messaggio chiaro e significativo, una forte presa di posizione che schiera il nostro Paese nella dura e ferma battaglia contro ogni forma di violazione dei diritti umani e civili” ha concluso Santangelo.