Caso “Sirtori” e Asp, il sindaco di Marsala: “C’è incongruenza, chiedo dati esatti”

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, stamani con un post interviene nuovamente sulla situazione del Circolo Didattico “Sirtori”. Queste le parole del primo cittadino marsalese:

“Ieri vi ho informato della nota in cui la dirigente della Sirtori mi comunicava che dal 12 marzo a oggi, nella sua scuola, tra alunni, operatori scolastici e loro familiari ci sarebbero stati 100 contagi da covid-19. Sempre la stessa dirigente ieri pomeriggio in una nota stampa confermava il dato dei 100 contagi specificando che ‘i casi dal 12 marzo a oggi degli alunni sono 41 e che per il resto trattasi di familiari e personale scolastico‘. Un dato questo che nella serata di ieri veniva smentito da una nota dell’Asp in cui si precisa che, “’in riferimento alla notizia relativa al focolaio nell’Istituto Comprensivo “Sirtori” di Marsala nel periodo 12 marzo/3 aprile 2021, i contagi rilevati dal Dipartimento di prevenzione aziendale tra alunni e personale docente” sono 14‘. Alla luce di tale incongruenza ho chiesto alla dirigente scolastica e all’Asp di farmi avere entro le prossime 24 ore i dati esatti dei soggetti in quarantena e il relativo tracciamento per i contatti stretti a decorrere dal 12 marzo a oggi. Questo consentirà di fare definitivamente chiarezza a tutela dei cittadini marsalesi sui dati effettivamente certificati”.