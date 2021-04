L’Asp di Trapani risponde a Grillo: “Alla Sirtori situazione sotto controllo”

Dopo la dirigente Katia Tumbarello, anche l’Asp di Trapani replica al sindaco Massimo Grillo sul presunto focolaio alla scuola “Sirtori” di Marsala. A riguardo, la direzione dell’Asp di Trapani precisa che, nel periodo compreso tra il 12 marzo e il 3 aprile 2021, i contagi rilevati dal Dipartimento di Prevenzione aziendale tra alunni e personale docente sono stati 14, a fronte di 343 tamponi processati.

“Si precisa inoltre – prosegue la nota dell’Asp – che per le classi frequentate da soggetti risultati positivi sono state osservate le previste disposizioni di quarantena. E’ stata, inoltre, effettuata l’attività di contact tracing, sono state adottate tempestivamente le previste disposizioni di isolamento domiciliare obbligatorio e di quarantena per tutti i contatti stretti. La direzione aziendale conferma pertanto che sono state adottate tutte le misure di prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19 e ad oggi la situazione epidemiologica della scuola risulta essere sotto controllo non essendo stati segnalati nuovi casi di positività a Sars-Cov2”.