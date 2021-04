Zona rossa a Marsala, Grillo all’attacco: “Colpa di un focolaio scolastico non circoscritto” VIDEO

Il sindaco di Marsala ha pubblicato stamattina sulla propria pagina facebook un nuovo video a proposito dell’istituzione della zona rossa. In particolare, fa riferimento alla situazione dell’istituto “Sirtori”, intorno a cui si è sviluppato un preoccupante focolaio di contagi.

“Ho ricevuto una nota dalla dirigente che mi informa che solo nel suo istituto si contano circa cento casi e alcuni docenti attendono l’esito dei tamponi”, afferma Grillo. A questo punto, il primo cittadino ricorda che a metà marzo aveva chiesto la chiusura a titolo precauzionale dell’istituto, alla luce dei contagi in corso, sentendosi rispondere dal medico scolastico provinciale che non c’erano le condizioni per chiudere per più di 48 ore (cosa che si fece, in modo da predisporre la sanificazione dei locali) e che “il sindaco non doveva alimentare fobie nella cittadinanza”.

Per Grillo, dunque, l’istituzione della zona rossa a Marsala è dovuta a “un focolaio che non è stato adeguatamente circoscritto”.

“Chiedo e pretendo che commissario Asp e presidente della Regione intervengano – conclude Grillo -. Se Marsala è zona rossa e ci sono responsabilità che vanno accertate e individuate, questo va fatto subito”.