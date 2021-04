Mazara: la spiaggia di Tonnarella Bandiera Verde a misura di bambino

“Apprendo con orgoglio che la nostra spiaggia di Tonnarella quest’anno ha conquistato la Bandiera Verde per essere tra le migliori località balneari italiane a misura di bambino”. Lo dichiara il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, appresa la notizia della Bandiera Verde riconosciuta alla spiaggia di Tonnarella.

“Un importante riconoscimento per la nostra città, conferito da una apposita commissione selezionata di pediatri italiani – ha affermato il primo cittadino -. La nostra spiaggia ha dunque, tutti i requisiti richiesti per soddisfare precisi criteri di pulizia, balneabilità e messa in sicurezza della zona, adatte alla balneazione dei bambini. Promotore e organizzatore dell’iniziativa è il professor Italo Farnetani a cui va il mio personale ringraziamento. Il riconoscimento rappresenta per questa Amministrazione comunale uno stimolo a rendere sempre più accogliente e più bella la nostra spiaggia libera”.