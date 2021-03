A ‘Chi l’ha visto?’ si parla di Denise Pipitone. Una giovane in Russia assomiglia alla madre Piera. VIDEO

Nel programma “Chi l’ha visto?”, domani sera, 31 marzo dalle 21.20, si preannuncia una puntata molto interessante con nuovi clamorosi fatti che riguardano Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel nulla il primo settembre 2004 da Mazara del Vallo. A quasi 17 anni di distanza la madre Piera Maggio non ha mai perso le speranze, che a questo punto potrebbero riaccendersi all’improvviso. Nel promo della trasmissione di Rai3 è la stessa Federica Sciarelli a invitare tutti a restare con i piedi per terra.

“Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso – ha dichiarato la conduttrice -. Una nostra telespettatrice ci ha fatto sapere che a Mosca una giovane donna è andata in tv per dire di essere stata rapita quando era bambina. Somiglia tantissimo a Piera Maggio, lei non sa chi sia sua mamma. È stata trovata in un campo nel 2005 e oggi avrebbe l’età che dovrebbe avere Denise Pipitone”.

Alla fine del promo si vede anche il volto di questa ragazza, che ha rivolto un appello in televisione per provare a ricongiungersi con la madre. Che si tratti solo di una coincidenza o quella della Russia potrebbe essere una pista reale? In attesa di mercoledì il caso è già tornato in auge su tutti i social.