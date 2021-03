Lions Marsala, pranzo solidale nella “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”

Domenica 21 marzo 2021, in occasione della “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie” il Lions Club di Marsala, presieduto da Antonino Arangio, ha aderito alla conclusione del service distrettuale “Aggiungi un posto a tavola” con un pranzo solidale per gli ospiti del Centro Sociale di Sappusi, gestito dall’Associazione Libera.

Ai volontari di Libera sono stati consegnati trentuno pasti caldi destinati ad extracomunitari e ventinove pasti caldi sono stati consegnati alle Dame di San Vincenzo della Parrocchia di Sant’Anna destinati alle persone bisognose di cui si prendono cura.

Il service, fortemente voluto dal Governatore del Distretto 108 YB Sicilia, Mariella Sciammetta, per sostenere le famiglie bisognose del territorio, è iniziato con la raccolta alimentare promossa il 31 ottobre in collaborazione con la Croce Rossa.

In vista della Pasqua, sono stati acquistati generi alimentari di prima necessità quali olio, salsa di pomodoro, caffè, colombe pasquali ecc., come richiesto, per cento famiglie assistite dalla Caritas della Chiesa Madre e per 50 famiglie assistite dalle Dame di San Vincenzo della Parrocchia Sant’Anna.