Il “Sirtori” riprende le lezioni, tre classi in isolamento

Dopo i tamponi in drive in all’Autoparco comunale, che hanno interessato solo la popolazione scolastica dell’Istituto Comprensivo “Sirtori” (nei giorni scorsi c’erano stati diversi casi di Covid), la preside Katia Tumbarello ha comunicato con una circolare che da oggi alcune classi riprenderanno le attività in presenza.

In particolare:

la III A e III B del plesso Sirtori

la I C della scuola secondaria di primo grado

IV A e IV B del plesso Sirtori

V A e V B del Sirtori

III B del plesso Livatino

III, IV e V A del plesso Pestalozzi.

IV A del Livatino

tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia del Livatino nelle rispettive sedi

In particolare la III, IV e V A del “Pestalozzi” di Piazza Caprera riprenderanno il turno pomeridiano interrotto a causa dei contagi dei giorni scorsi, completando la settimana; di conseguenza le altre classi scivoleranno di una settimana secondo il calendario previsto dalla scuola.

Per le classi del Sirtori, del Morante e di San Leonardo che hanno sempre svolto finora le lezioni in presenza, non è cambiato nulla.

Le tre classi sono in isolamento attualmente, secondo quanto disposto dall’Asp, fino a quando tutti non si saranno negativizzati.