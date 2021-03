Variazioni Bus Marsala: verifiche per un mese sul flusso dell’utenza

Il Servizio Municipale Autotrasporti del Comune di Marsala rende noto che da Lunedì 22 marzo l’orario invernale del trasporto urbano a mezzo bus subirà delle variazioni, con alcune corse che saranno incrementate. Gli orari resteranno operativi – in via sperimentale – per un mese, nel corso del quale l’Amministrazione effettuerà verifiche riguardanti il flusso dell’utenza. A seconda degli esiti, linee e orari potrebbero essere oggetto di rimodulazione.

Il nuovo orario in vigore dal 22 Marzo è online all’indirizzo: http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30798