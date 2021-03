Màkari: c’è anche l’attrice e cantante trapanese Floriana Poma

Le prime due puntate di Màkari, fiction su Rai Uno ambienta nella nostra Provincia e ispirata ai romanzi di Gaetano Savatteri. Nella puntata del prossimo lunedì 22 sarà presente l’attrice/cantante, trapanese doc Floriana Poma, dopo Amici 15 e il Golden Buzz a Italia’ s got Talent la ritroviamo nel ruolo di Alida.

Floriana canta sin da piccolissima iscrivendosi all’Accademia Setticlavio, dopo il Liceo Scientifico prosegue gli studi alla Gipsy Musical Academy di Torino dove consegue il diploma e parte alla volta di Bologna dove si iscrive ad un corso di alta formazione per performer di musical theater presso The Bernstein Scholl of Musical Theater. Laureanda in Letteratura arte musica e spettacolo prosegue i suoi studi a Roma.