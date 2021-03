Paceco: Vincenza Vasile subentra in Consiglio al posto dell’assessore Valenti

Con il giuramento della consigliera comunale Vincenza Vasile, per la surroga del consigliere dimissionario Francesco Valenti (nominato assessore lo scorso gennaio), si è aperta la seduta del Consiglio comunale di Paceco di venerdì scorso, la prima delle tre sedute in sessione ordinaria programmate dal Presidente Gaetano Rosselli.

La seduta si è svolta nell’aula consiliare del Municipio, in osservanza delle misure di sicurezza connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Auguri di buon lavoro alla neo consigliera sono stati espressi dallo stesso presidente del Consiglio, dal sindaco Giuseppe Scarcella e dai diversi consiglieri intervenuti nel corso della seduta.

Enza Vasile, classe 1989, alla sua prima esperienza in Consiglio, era la seconda dei non eletti nella lista n. 3 “Scarcella Sindaco”, dietro Salvatore Castelli che è stato nominato assessore un anno dopo le elezioni ed ha optato per il mantenimento della carica assessoriale.

I lavori consiliari proseguiranno nella seduta di domani (martedì 16 marzo), con inizio alle 18.30, mentre il terzo appuntamento in calendario è per giovedì 18 marzo, alla stessa ora.