Lo Curto (Udc): “Cauti su Astrazeneca a Over 70 con patologie”

“Serve una riflessione sulla somministrazione del vaccino anti Covid19 Astrazeneca agli utrasettantenni siciliani, con particolare riguardo agli anziani più fragili affetti da patologie croniche“. Lo afferma la deputata regionale e capogruppo dell’Udc, Eleonora Lo Curto.

“Alla luce dei casi recenti con effetti indesiderati gravi, gli ultrasettantenni fragili siciliani siano vaccinati con i vaccini Moderna e Pfizer. Invito l’assessore alla Salute Razza, prima dell’avvio della fase di prenotazione per gli over70, a confrontarsi con il comitato scientifico per scongiurare una somministrazione indifferenziata del vaccino Astrazeneca agli utrasettantenni della nostra regione. Non si commettano leggerezze e si segua l’esempio di Stati e di alcune regioni italiane che hanno deciso di non inoculare Astrazeneca ai soggetti fragili e tra questi agli anziani con patologie croniche”.

Per il vero la Regione Sicilia ieri ha diffuso la tabella delle patologie che sono esenti dal vaccino Astrazeneca e comunque bisogna capirne anche l’evoluzione in considerazione dei lotti ritirati dal mercato dopo le morti sospette in Sicilia.

Persone con patologie per le quali viene raccomandato preferenzialmente l’utilizzo di vaccini a mRNA*