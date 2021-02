TripAdvisor incorona l’Isola dei Conigli di Lampedusa: è la spiaggia più bella d’Europa

La spiaggia dell’Isola dei Conigli di Lampedusa è la spiaggia più bella d’Europa. A certificarlo è TripAdvisor, che come ogni anno ha pubblicato la classifica del Traveller’s Choice, iniziativa che consente agli utenti del popolare sito dedicato ai viaggi di votare il litorale più bello del mondo. Al primo posto assoluto c’è la spiaggia di Whitehaven, a nord dell’Australia. Subito dietro, la spiaggia cubana di Santa Maria, nel mar dei Caraibi, mentre al terzo posto si piazza Baia do Sancho (isolotto brasiliano nell’Atlantico). La spiaggia dell’Isola dei Conigli, prima in ambito europeo, ottiene un lusinghiero ottavo posto su scala mondiale. La seconda europea è Playa de Cofete (Morro del Jable, Spagna), la terza Praia de Falesa (Olhos de Aqua, Portogallo).

Grande soddisfazione per il sindaco di Lampedusa, Totò Martello: “La spiaggia dell’Isola dei Conigli si conferma una meraviglia della natura ammirata ed apprezzata in tutto il mondo. Questo risultato è per la nostra comunità un motivo di orgoglio e rappresenta anche un riconoscimento nei confronti di quanti si sono impegnati e continuano ad impegnarsi nella tutela delle nostre inimitabili bellezze ambientali e naturali, e del nostro mare cristallino. Ci auguriamo che le condizioni legate all’emergenza Covid possano permettere presto una ripresa degli spostamenti e dei flussi turistici in modo che Lampedusa, così come Linosa, possano tornare a regalare emozioni uniche a chi avrà la possibilità di visitarle”.