Coronavirus, nel Nord Italia cresce l’effetto varianti. In Sicilia 480 nuovi casi

In Italia si conferma il trend che da settimane vede il numero dei guariti superiore a quello dei contagiati giornalieri. Continua però a salire il tasso di positività in rapporto ai tamponi, che raggiunge il 4,8% Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 13.762, mentre le guarigioni sono state 17.771. Complessivamente, il numero degli attuali positivi scende a 384.501. In linea con le giornate precedenti il dato dei decessi (347).

L’incidenza delle varianti al Covid comincia però a farsi sentire in Lombardia, dove si sono registrati 2.540 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Torna a crescere la curva dei contagi anche in Campania (+1.573) e in Emilia Romagna (+1.565). Tornano a superare il tetto dei mille anche Veneto (+1.042) e Lazio (+1.025), poco sotto la Toscana (+956) e la Puglia (+844).

In Sicilia si sono registrati 480 nuovi contagiati, 26 deceduti e 1.105 guariti. Gli attuali positivi scendono a 33.004. Scende anche il numero dei ricoveri ospedalieri (1.075), distribuiti tra reparti Covid (930) e terapie intensive (145).

Scorrendo i dati provinciali, aumenti a tre cifre si registrano solo a Palermo (176) e Catania (111). Nel messinese i nuovi positivi sono stati 51, in provincia di Siracusa 50, 29 nel nisseno, 24 nel ragusano, 16 ad Enna e Agrigento, 7 a Trapani.