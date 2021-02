Trapani: la Giunta approva il Regolamento Pari Opportunità “Trapani è donna”

Approvato ieri dalla Giunta Comunale, previo approfondito confronto con le Consigliere e i loro Colleghi della maggioranza consiliare, il testo del Regolamento Commissione per le Pari Opportunità tra uomini e donne (opportunità alla pari per le politiche di genere e i diritti civili) “Trapani è donna” che verrà proposto al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.

Il nuovo Regolamento allarga l’impegno della Commissione prevedendo nuove funzioni e stabilendo fra gli obiettivi la redazione del bilancio di genere.

“Guardiamo ad una composizione allargata e plurale -dichiara il sindaco Tranchida – nell’ottica della maggiore partecipazione di donne e uomini, associazioni del terzo settore e rappresentanti delle diversità culturali presenti in città, e organismi del mondo del lavoro e dell’istruzione, centri antiviolenza nonché i componenti delle consulte dei quartieri e delle frazioni (anch’esse di nuova istituzione) che potranno contribuire ad elaborare proposte ed agire come organo consultivo per l’amministrazione comunale nelle politiche di genere. La finalità -in linea con i principi costituzionali- è certamente quella di rimuovere gli ostacoli che costituiscono causa di discriminazione offrendo ‘opportunità alla pari’ per le politiche di genere e i diritti civili”.

“Il nuovo Regolamento, aggiunge l’assessora Patti, consentirà di affrontare le emergenze relative alla situazione delle disparità di genere e alle gravi situazioni della condizione femminile acuitesi con la pandemia da virus Covid-19”.