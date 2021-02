Diocesi. Continuano le attività di Caritas e San Vito. Mogavero in diretta alle 19 dal lago Preola

La pandemia Coronavirus non ferma le attività della Caritas diocesana-Fondazione “San Vito Onlus”. Dopo un periodo di pausa (soprattutto durante la zona rossa) sono ripresi i laboratori del Centro “Vivi la vita”, riservati agli anziani, del Centro “Voci dal Mediterraneo” e del “Progetto donna”, rivolto alle donne italiane ed extracomunitarie.

Da qualche giorno è ripresa, seppur parzialmente, l’attività di sostegno scolastico pomeridiano per i ragazzi del Centro “Voci dal Mediterraneo”: la frequenza nei locali avviene a gruppi ristretti, mentre altri seguono tramite la didattica a distanza. E da qualche giorno anche gli anziani, seppur in gruppo ristretto, hanno ripreso a frequentare il Centro, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza. Le operatrici, oltre l’attività fisica, stanno seguendo le nonnine nella preparazione di alcuni simboli d’amore (fiori, cuori) in stoffa, per l’imminente festa di San Valentino. Al via anche le attività del “Progetto donna”. Al momento sia il laboratorio “Il piatto del cuore” che le sedute di ginnastica vengono svolte in modalità online, ma dalla prossima settimana il laboratorio di ricamo e cucito sarà avviato in presenza: ogni donna avrà la sua postazione a distanza di sicurezza l’una dall’altra.

«La pandemia ha stravolto la nostra programmazione ma il nostro impegno è stato quello di poter garantire i servizi offerti – ha ribadito il Presidente della Fondazione, Vito Puccio – settimanalmente sottoponiamo a tampone i nostri operatori per garantire la massima sicurezza nell’espletamento delle attività. Per i fruitori dei laboratori, invece, viene controllata giornalmente la temperatura ed è obbligatorio l’uso della mascherina di protezione durante tutto il periodo di permanenza all’interno dei nostri locali».

Inoltre, stasera alle 19 – sulla Fanpage Domenico Mogavero Vescovo e sul canale Youtube #CondividereTV – andrà in onda la sesta puntata di “In cammino con Francesco”, il commento del Vescovo all’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco. Questa puntata, l’ultima della serie prima della pausa per la Quaresima, sarà trasmessa dalla Riserva “Lago Preola e Gorghi Tondi” di Mazara del Vallo, scelta come location: 335 ettari di zona umida con costoni calcarenitici e macchia mediterranea.

Lago Preola e Gorghi Tondi

Le puntate precedenti (visibili sul canale Youtube) sono state registrate nello spazio antistante la chiesa di San Vito a mare, al porto nuovo di Mazara del Vallo, nella biblioteca del Seminario vescovile. “In cammino con Francesco” riprenderà dopo la Pasqua: già da venerdì 19 febbraio, il Vescovo inizierà la Lectio del periodo di Quaresima.

https://www.facebook.com/DiocesiMazaraCondividere