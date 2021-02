Marsala, il sindaco ha incontrato il nuovo direttore del Parco Archeologico

Il Sindaco di Marsala Massimo Grillo e l’Assessore comunale ai Beni Culturali Arturo Galfano hanno ricevuto stamani al Palazzo Municipale la Anna Maria Parrinello, nuovo direttore del Parco Archeologico di Lilibeo che comprende anche il Museo di Baglio Anselmi. Per la Parrinello, che ha preso il posto dell’architetto Enrico Caruso andato in pensione, si tratta di una promozione considerato che già era dirigente dello stesso Parco.

“Abbiamo formulato alla neo direttrice del Parco archeologico di Lilibeo gli auguri di buon lavoro per questo suo nuovo incarico – fanno presente il Sindaco Massimo Grillo e l’Assessore Arturo Galfano. Al tempo stesso abbiamo auspicato di continuare la collaborazione come è avvenuto in passato, nel pieno rispetto degli enti che rappresentiamo, finalizzata a una migliore valorizzazione culturale e turistica della nostra Città”.