Stefano Pellegrino: “Giudizio positivo sul lavoro del sindaco”. E su Sturiano…

Stefano Pellegrino deputato all’Ars, con la sua lista civica “Noi Marsalesi”, ma anche da esponente del partito di Forza Italia, ha sostenuto la corsa verso il Palazzo del Municipio a Marsala del sindaco Massimo Grillo.

Onorevole, che giudizio esprime di questi oltre cento giorni di sindacatura?

“Sicuramente positivo. Fondamentali erano i provvedimenti da prendere con urgenza, cosa che è stata fatta. Adesso, come da programma, si sta mettendo mano alle grandi opere che oltre a portare occupazione creeranno servizi utili e a volte indispensabili per la collettività marsalese. Sono ottimista perché vedo attivismo da parte dell’Amministrazione”.

Lei è stato eletto nella lista di Forza Italia il cui vero dominus elettorale è stato Enzo Sturiano, che rapporti ha con il presidente del Consiglio?

“In questi anni mi sono occupato principalmente della lista civica “Noi Marsalesi” che è nata nel 2006 e che anche nella scorsa tornata amministrativa ha eletto due consiglieri comunali. Per quanto attiene i rapporti con Sturiano sono senz’altro buoni. Io però voglio sottolineare che per il ruolo che rivesto, la mia interlocuzione deve necessariamente essere con tutti i componenti del Consiglio comunale che sia da destra che da sinistra rappresentano comunque tutti gli elettori marsalesi. Solo facendo ognuno la nostra parte riusciremo ad affrontare i problemi della città”.

A proposito del suo ruolo, che giudizio dà del governo guidato da Nello Musumeci anche in relazione dell’interesse per questa provincia che lei rappresenta all’Ars?

“Guardi io non posso che essere soddisfatto di quello che si sta facendo a Palermo. Le tante leggi e provvedimenti approvati sono “passati” dalla commissione di cui io faccio parte. C’è ancora tanto da fare e in questa parte della legislatura regionale io mi impegnerò verso la risoluzione di temi che attengono agli interessi della nostra provincia. Per quanto attiene alle realizzazioni io vorrei citare che senza l’intervento decisivo della giunta Musumeci oggi l’aeroporto di Birgi non esisterebbe più. Tutto questo al netto della situazione pandemia che condiziona lo scalo come tutte le altre attività produttive della provincia”.

Lei riproporrà la sua candidatura alla scadenza del suo mandato?

“Credo che siano ancora tante le cose a cui mi sono dedicato in questi anni, cercherò di terminare il lavoro ritornando all’Ars”.

Ma se si dovessero verificare altre situazioni in questi giorni? Il suo nome già in occasione di un’altra crisi di governo era “girato” come possibile sottosegretario alla Giustizia.

“Per quanto mi attiene sarebbe il coronamento di tanti anni di impegno politico ma anche di decenni di attività forense. Ma potrei occuparmi di altri settori come quello della funzione pubblica. Ma come si capisce, non dipende da me”.