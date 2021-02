Operazione Lockdown anche in Sicilia: 160 arresti tra droga, furti e mafia

Operazione Lockdown oggi in tutta Italia, che vede impiegati dalle prime luci dell’alba oltre 750 agenti per l’esecuzione di 160 ordinanze di custodia cautelare in carcere in tutto il territorio nazionale, Sicilia compresa.

Gli arresti puntano a colpire duramente la criminalità organizzata sotto diversi aspetti, cercando di disarmarla nei settori più utili alla sua sopravvivenza.

Come si legge nel comunicato della polizia, tale operazione rappresenta un duro colpo inferto a diversi sodalizi criminali. Nello specifico, a Roma, Salerno e Milano si stanno eseguendo 80 arresti nei confronti di soggetti responsabili di smercio massivo di notevoli quantità di sostanze stupefacenti.

Ma non finisce qua. A Reggio Emilia e a Catania ci sono altri 70 arresti nei confronti di persone accusate di reati contro il patrimonio, furti e rapine.

A Lecco, invece, è stata disarticolata un’organizzazione mafiosa formata da membri della ‘ndrangheta calabrese operanti nel territorio della Lombardia, 10 le catture in corso per associazione a delinquere di stampo mafioso.