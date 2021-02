Discariche in contrada Giunchi, segnalazione dal Movimento VIA. Aree ripulite

Il Responsabile Decentramento Territoriale per il Movimento VIA a Marsala, Antonino Gerardi, si sta occupando delle discariche abusive.

In settimana c’è stata un importante attività di bonifica delle discariche abusive site in contrada Giunchi.

Gerardi ha ricevuto parecchie segnalazioni da parte dei residenti relativamente alla discarica presente nei pressi della gelateria Caito, di concerto con il vice sindaco Paolo Ruggieri le discariche sono state segnalate a chi di competenza e rimosse, le aree bonificate. Peraltro, non è la prima volta che queste aree vengono prese di mira da cittadini poco rispettosi della raccolta differenziata dei rifiuti. La precedente Amministrazione aveva fatto installare in un punto – vicino al passaggio al livello di contrada Giunchi – una telecamera, risolvendo per un pò il problema.

“Continuerò ad essere presente, strada per strada, con le istituzioni preposte, con l’unico obiettivo di tutelare l’ambiente e la salute pubblica. Non si abbassi la guardia, è necessario vigilare e sanzionare gli incivili”, ha affermato Gerardi.