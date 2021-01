Sportelli unici per le pratiche di Superbonus a Marsala: cosa prevede l’atto di indirizzo approvato in Consiglio

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Marsala, l’assemblea ha approvato un atto di indirizzo per l’istituzione di sportelli unici dedicati alle pratiche di Superbonus 110%. Promossa dal gruppo Cento Passi per la Sicilia – Marsala Europea e sottoscritta anche dal consigliere di maggioranza Leo Orlando, l’iniziativa è nata in seguito a una serie di incontri tra il gruppo di centrosinistra e alcuni professionisti marsalesi, che hanno contribuito all’elaborazione della proposta.

Il superbonus, previsto dal Decreto Rilancio, com’è noto ha elevato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Un’occasione importante per i cittadini che vogliono dare un’impronta più green alle proprie abitazioni, ma anche uno strumento per dare ossigeno alla filiera delle costruzioni e, più in generale, ad un comparto strategico dell’economia nazionale che sta attraversando una lunga crisi, a prescindere dalle restrizioni legate all’emergenza epidemiologica.

Cogliere quest’opportunità significa però, trattare con tempestività le pratiche di Superbonus che stanno arrivando sulle scrivanie degli uffici tecnici comunali. E, in quest’ottica, ben conoscendo le lentezze della burocrazia degli enti locali, la legge di bilancio dà ai Comuni la possibilità di assumere a tempo determinato e a tempo parziale, per la durata di un anno, “il personale necessario per fronteggiare tutti gli adempimenti che la legge richiede perché possano essere utilizzati gli incentivi del Superbonus 110% con la possibilità di attingere, qualora vi fosse la necessità per insufficienza delle risorse comunali, all’apposito fondo di 10 milioni di euro istituito per l’anno 2021 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico”.

“A riprova dell’esigenza di agire con tempestività – sottolineano nel testo dell’atto di indirizzo i consiglieri Nicola Fici, Rino Passalacqua, Mario Rodriquez e Leo Orlando – anche l’Ance di Palermo ha sottoscritto il documento presentato alle pubbliche amministrazioni siciliane dalla Compagnia delle Opere della Sicilia Orientale con il quale è stata chiesta l’istituzione di sportelli unici dedicati alla velocizzazione delle pratiche legate al Superbonus, rivolgendo il suo appello alle amministrazioni del Comune e della Città Metropolitana di Palermo e dei Comuni dell’area”. Sulla scia di tale richiesta, l’iniziativa dei citati consiglieri, che con l’atto di indirizzo approvato dai colleghi d’aula invitano il sindaco Massimo Grillo ad istituire presso il Comune di Marsala appositi sportelli unici dedicati alle pratiche di Superbonus 110% e, ove vi sia la necessità, procedere anche all’assunzione a tempo determinato e a tempo parziale di personale […] per garantire tempestività ed efficienza nel disbrigo delle pratiche di superbonus presentate dagli utenti”.