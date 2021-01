Aggressione razzista a Marsala, Miceli (Pd): “La politica prenda posizione”

“L’ennesima aggressione ai danni di un giovane migrante nella città di Marsala non può passare nel silenzio generale. La politica, tutta, e in particolare l’Amministrazione comunale cittadina, deve assumere una posizione pubblica durissima contro questi gesti razzisti che macchiano l’onore della città”.

Ad affermarlo è Carmelo Miceli, responsabile della Sicurezza del Partito Democratico e parlamentare del collegio trapanese, che come i dirigenti locali Marco Campagna e Valentina Villabuona ha ritenuto opportuno intervenire sulla vicenda avvenuta venerdì pomeriggio in piazza Matteotti, nel cuore del centro storico lilibetano.

“Episodi come questi – continua Miceli – minano alla radice i valori del nostro Paese, della nostra terra e delle nostre città. Marsala in particolare”. “Mi aspetto e chiedo al sindaco Grillo e a tutti i partiti di non avere posizioni timide perché se un episodio di aggressione per il colore della pelle è già gravissimo di per sé, il silenzio lo è ancora di più”.