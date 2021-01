Coronavirus: in Italia +14.078 521 vittime e 20.519 guariti. In Sicilia +1.230

Sono 14.078 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Italia (13.571) per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.422.728, mentre sono 521 le vittime (per un totale di 84.202) ma i guariti sono 20.519 in una sola giornata. I tamponi eseguiti sono stati 267.567, in lieve calo rispetto a ieri quando erano stati 279.762.

Sale leggermente il tasso di positività: è al 5,2% dopo il 4,8% di ieri.

È ancora la Lombardia la regione con il più alto numero di nuovi casi di Covid in Italia: 2.234 nelle ultime 24 ore. Altre sei regioni superano i mille casi in un giorno: Emilia Romagna (1.320), Lazio (1.303), Puglia (1.275), Sicilia (1.230), Campania (1.215) e Veneto (1.003).

Quindi i nuovi positivi in Sicilia, sono 1.230 nelle ultime 24 ore. I morti sono stati 28 (e il totale delle vittime siciliane è salito a 3.129).

Crescono i ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 221, +6 rispetto all’ultima rilevazione. Ma complessivamente calano i ricoverati con sintomi che dai 1.459 di ieri sono scesi a 1.436. In ospedale in Sicilia vi sono dunque 1.657 persone (ieri erano 1.674). I guariti sono stati 981. Al momento in Sicilia vi sono 46.898 persone contagiate (45.241 delle quali in isolamento domiciliare). Complessivamente sono stati effettuati 21.609 tamponi (e la percentuale di positività è del 5,69%.).

Questa la situazione nelle singole nove province siciliane

Catania: 36.014 casi dall’inizio della pandemia (248 nuovi casi)

Palermo: 34.465 (459)

Messina: 16.198 (127)

Trapani: 8.880 (112)

Siracusa: 8.488 (68)

Ragusa: 7.738 (36)

Caltanissetta: 5.673 (104)

Agrigento: 4.951 (41)

Enna: 3.957 (35)