Coronavirus nel trapanese, i contagi tornano a crescere

Sono 71 in più i casi di Coronavirus in provincia di Trapani, al netto di decessi e guarigioni. Complessivamente, gli attuali positivi sono risaliti a 2921, così suddivisi nei 24 Comuni del territorio: Alcamo 207, Buseto Palizzolo 16, Calatafimi 12, Castellammare del Golfo 89, Campobello di Mazara 40, Castelvetrano 250, Custonaci 19, Erice 222, Favignana 26, Gibellina 73, Marsala 643, Mazara del Vallo 426, Paceco 79, Pantelleria 9, Partanna 19, Petrosino 50, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 13, San Vito Lo Capo 3, Santa Ninfa 8, Trapani 633, Valderice 76, Vita 8.

Stabile il numero dei decessi (161), mentre cresce quello dei guariti (5906) dall’inizio dell’emergenza epidemiologica. Stabile il numero dei ricoverati (129), con un caso in più in terapia intensiva nelle ultime 24 ore (13 in totale) e uno in meno nei reparti Covid (complessivamente, 116). I tamponi processati sono stati 822, con 409 test per la ricerca dell’antigene.