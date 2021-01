Assemblea Consorzio Trapanese per la Legalità, nomina sostituto di Triolo e neo segretario

Sono cinque i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo, convocata dal presidente Salvatore Quinci per mercoledì prossimo, 27 gennaio.

La riunione tra i Comuni consorziati, che si svolgerà in videoconferenza (inizio ore 17), tratterà in particolare della nomina del componente del CdA in sostituzione del compianto Bernardo Triolo, già segretario generale del Comune di Marsala, nonché della designazione del nuovo segretario/direttore del Consorzio, in sostituzione di Antonina Marascia, ora transitata dal Comune di Mazara in altro Ente non consorziato.