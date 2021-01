No alle scorie nucleari nel trapanese: i consiglieri della lista Cento Passi presentano una mozione

Il gruppo Cento Passi di Marsala incalza l’amministrazione comunale lilybetana in merito alla questione relativa all’individuazione di due siti nel trapanese che dovrebbero essere utilizzati per il deposito di scorie nucleari. I consiglieri di Cento Passi per la Sicilia Nicola Fici e Mario Rodriquez, hanno predisposto e protocollato una mozione per chiedere all’Amministrazione Comunale di dichiarare la propria contrarietà alla carta nazionale delle aree potenzialmente idonee allo smaltimento dei rifiuti nucleari. “Il gruppo Cento Passi – si legge nella nota diffusa agli organi di stampa – ritiene che le aree individuate in Sicilia presentino diverse criticità riconducibili al rischio sismico, alla compromissione delle colture di eccellenza ed allo sviluppo turistico. A tal riguardo è stato chiesto che, così come previsto dalla legge, si apra una discussione qualificata su tale argomento e che sia il Consiglio Comunale sia l’Amministrazione Comunale possano manifestare la loro contrarietà a tale scelta”.