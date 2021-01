Da alcuni giorni il semaforo di contrada Ponte Fiumarella, nella parte sud del comune di Marsala, è in condizioni tali da non potere funzionare.

“Non si tratta del “normale spegnimento per guasti – ci segnalano alcuni nostri lettori – ma il semaforo è proprio distrutto. E’ una strada ad alta densità veicolare e la presenza del semaforo attivo è importante per disciplinare il traffico in questa arteria extraurbana”.