Mazara: il Vescovo e il sindaco ricevono i 18 pescatori liberati a Bengasi

Non interrompere le relazioni, anzi attivare «la rotta del dialogo e dell’incontro». È questo uno dei passi della lunga lettera che il Vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero ha consegnato ai 18 pescatori liberati dopo 108 giorni di prigionia a Bengasi. È stato direttamente il Vescovo a consegnarla stamattina, nel primo incontro ufficiale (dopo il loro arrivo lo scorso 20 dicembre) del prelato, del sindaco Salvatore Quinci e del Presidente del consiglio comunale Vito Gancitano con i pescatori tutti e le loro famiglie.

«Non tutto può tornare come prima – ha ribadito il Vescovo – dobbiamo cogliere questa occasione favorevole per una inversione di rotta radicale; il Vangelo direbbe per una profonda conversione. Ora che questa esperienza non è più cronaca, deve rimanere una vera e profonda relazione».

Il Vescovo davanti alle famiglie ha ribadito il ruolo di mogli e madri, «donne esemplari, che completano quanto voi fate sulle barche, in mezzo al mare. La loro capacità di farsi carico del peso della vita, delle necessità del quotidiano, delle sfide dell’educazione dei figli e dei tempi lunghi di attesa, e anche delle sensazioni di paura e di solitudine. Ho pensato che come Maria, la giovane ragazza di Nazareth, anche loro, le donne mazaresi, alcune molto giovani, altre più grandi e cariche di esperienza e di sacrifici, fanno delle vostre case e delle vostre famiglie un luogo benedetto dove i figli imparano la difficile arte della vita buona. Le mie mani, sospese tra le vostre barche e le vostre case, restano ancora pronte a pregare, a supplicare, a benedire», ha detto ancora Mogavero.

Il Vescovo, riprendendo le parole del sindaco Salvatore Quinci, ha evidenziato la poca partecipazione della città al dramma che le famiglie hanno vissuto: «Se qualcuno in cuor suo è stato vicino, non l’ha fatto anche con la presenza, l’ascolto e la solidarietà». Al Vescovo (ma anche al sindaco, presidente del consiglio, rappresentanti sindacali e vice economa della Diocesi) le famiglie dei pescatori hanno donato una targa ricordo. L’artista Manuela Marascia, invece, ha donato una tela al Comune dove sono raffigurati tutti i pescatori appena liberati sulla banchina del porto di Bengasi.

Presente il sindaco Quinci che ha rivolto un messaggio ai pescatori: «Incontrare i pescatori e salutarli uno per uno è stata una grande emozione. I momenti vissuti insieme alle loro famiglie saranno indimenticabili. Da questa forte esperienza mi porto dietro un bagaglio umano e di amicizia che ho creato con tutti quanti loro e le relazioni che abbiamo costruito con chi governa questo Paese. Adesso si apre una seconda fase, quella di una politica nuova che garantisca la “sicurezza” dei nostri lavoratori e nuovi modelli innovativi dove la parola chiave non può che essere “cooperazione” con tutti gli attori che nel mare meridionale dell’Europa vivono, abitano, lavorano e provano a costruire il proprio futuro. In questi anni, la grande assente è stata l’Unione europea, l’unica che ha la capacità di imporre e provare a mettere in campo questi nuovi modelli. Ringrazio tutte le famiglie per la “targa ricordo” e l’artista Manuela Marascia per aver donato al Comune di Mazara del Vallo un dipinto che ho molto apprezzato, dedicato ai nostri pescatori».